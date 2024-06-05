05 Июня 2024
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Фото: Накануне.RU

Мэрия Екатеринбурга приглашает родителей, выступающих против увольнения директора лицея №110, на прием

Администрация Екатеринбурга пригласила на личный прием родителей учеников лицея №110, которые выступили против увольнения уже бывшего директора Ирины Виноградовой. Об этом Накануне.RU рассказала представитель родительского комитета лицея Яна Шабунина.

Напомним, что 24 мая подошел к концу трудовой контракт директора, после чего ее попросили уйти с должности. Увольнение после почти 25 лет работы в учреждении стало для Виноградовой неожиданностью. Причину не объяснили ни ей, ни родителям, которые сразу же вступились за педагога. Было собрано около 500 подписей в общении к губернатору Евгению Куйвашеву с просьбой вернуть прежнюю директрису. Новость стала настолько громкой, что ее не смогли проигнорировать в департаменте образования.

"Прекращение трудового договора с Виноградовой И.Ю. вызвало шок и непонимание у родительского коллектива и у самой Ирины Юрьевны, которая добросовестно и эффективно управляла лицеем, пользовалась уважением и авторитетом среди коллег, родителей и воспитанников школы. Известно, что Виноградова видит возможным продолжить свою работу, на это у нее есть силы и желание. Но ее лишают такой возможности по неясным причинам", - отметила Шабунина.

По ее словам, личный прием у руководителя Департамента образования Октябрьского района Елены Кириченко с представителями родительского комитета лицея № 110 состоится 6 июня. Родители не оставляют надежд вернуть прежнего директора, которая за 25 лет руководства сделала лицей одним из лучших в городе. Шабунина также заявила, что пока они собирают подписи и выступают против отставки Виноградовой, новый директор "уже начал вводить новые порядки, которые противоречат его же словам о сохранении традиций лицея".

"Представители родительского коллектива считают необходимым поставить вопрос о проведении прокурорской проверки в отношении лиц, причастных к принятию такого решения. По имеющейся информации, Виноградовой не предоставлена возможность в прохождении аттестации как руководителя образовательной организации, в результате чего было отказано в продлении трудового договора с 25.05.2024", - добавила представитель родительского комитета.

Напомним, Ирина Виноградова возглавила лицей №110 в 1999 году. За это время:

  • лицей трижды получал грант "Лучшие школы России";
  • стал лауреатом Национальной премии Элита Российского образования;
  • три кафедры лицея - победители конкурса "Лучшая методическая служба";
  • в лицее работают Заслуженные учителя России, кандидаты наук и ветераны труда;
  • 29 – 30 марта 2024 г. в лицее № 110 была проведена Всероссийская конференция "Формирование личностных результатов образования через развитие самосознания и внутренней позиции личности" под руководством и.о. вице-президента РАО академика В.С. Басюка, за которую Ирина Юрьевна и коллектив лицея получили благодарность от президента РАО Васильевой О.Ю.;
  • лицей стал опорной площадкой РАН;
  • в 2022 году получил статус инновационной площадки РАО;
  • постоянно входит в ТОП-200 "Лучших школ России";
  • обучающиеся являются победителями и призерами ВСОШ на всех уровнях;
  • в рамках областной программы "Уральская инженерная школа" с 2014 года по личной инициативе И.Ю. Виноградовой совместно с НПО "Автоматика" ежегодно проводится молодежный космический форум "Семихатовские чтения".

Личные заслуги как руководителя и педагога Ирины Юрьевны Виноградовой:

  • награждена знаком "Отличник народного просвещения РСФСР";
  • удостоена почетного звания "Заслуженный учитель России";
  • обладатель лицейской Ники "Хранитель лицейских традиций";
  • победитель всероссийского конкурса "Лучший директор образовательного учреждения";
  • включена в энциклопедию "Лучшие люди России" (издается ежегодно);
  • лауреат конкурса "100 лучших школ России" в номинации "Директор года";
  • Лауреат Национальной премии в области образования "Элита Российского образования".

Теги: Екатеринбург, лицей №110, родители, директор, увольнение, мэрия


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