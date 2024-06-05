В мэрии Екатеринбурга назначили нового главу департамента образования

В администрации Екатеринбурга назначен новый директор департамента образования.

Как сообщает Telegram-канал "Екатеринбург. Главное", который связывают с мэрией, пост заняла директор школы "Созвездие" Инна Гумбатова. На официальном портале города информации о назначении главы департамента образования пока нет. В качестве и.о. директора указана Елена Кречетова. В пресс-службе администрации Екатеринбурга Накануне.RU сообщили, что на данный момент распоряжение о назначении не подписано.

Напомним, должность стала вакантной после ухода Константина Шевченко на пост вице-мэра Екатеринбурга. О его назначении было объявлено на минувшей неделе.

Шевченко сменил на посту вице-мэра Екатерину Сибирцеву, которая ушла в отставку в апреле этого года по семейным обстоятельствам.