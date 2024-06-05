05 Июня 2024
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Образование Астраханская область
Фото: Накануне.RU

Студенческие сообщества Астраханской области и Беларуси обменялись опытом лучших рабочих практик

Телемост дружбы был организован на площадке Астраханского государственного университета имени В.Н. Татищева. Он объединил представителей образовательных организаций Астраханской области и Республики Беларусь, сообщили в министерстве внешних связей Астраханской области.

Площадкой для взаимодействия и обмена лучшими практиками деятельности студенческих общественных организаций назвала в приветственной речи эту встречу проректор по международной деятельности АГУ имени В.Н. Татищева Ангелина Фадина.

Почётной гостьей и сомодератором мероприятия выступила проректор по воспитательной работе Белорусского государственного университета пищевых и химических технологий Ольга Мацикова, прибывшая в Астрахань для участия во II Каспийском научно-образовательном конгрессе. Она отметила высокий уровень организации данного мероприятия и сообщила, что желание пообщаться с астраханскими сверстниками изъявили активисты образовательных организаций практических со всех областей Республики Беларусь.

(2024)|Фото: astrobl.ru

В ходе телемоста представители АГУ имени В.Н. Татищева и университетов Беларуси обменялись лучшими практиками организации студенческого самоуправления.

Флаги России и Белоруссии на выставке "ИННОПРОМ"(2023)|Фото: Накануне.RU

По результатам телемоста были достигнуты договорённости о реализации совместных мероприятий и студенческих инициатив в области инноваций, волонтёрской, социокультурной и креативной индустрии. В их числе — участие в кулинарных проектах, открытие веб-сайта «Давай познакомимся!» и другие.

Теги: вузы, телемост дружбы, студенческие объединения астраханской области и беларуси


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