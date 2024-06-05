Студенческие сообщества Астраханской области и Беларуси обменялись опытом лучших рабочих практик

Телемост дружбы был организован на площадке Астраханского государственного университета имени В.Н. Татищева. Он объединил представителей образовательных организаций Астраханской области и Республики Беларусь, сообщили в министерстве внешних связей Астраханской области.

Площадкой для взаимодействия и обмена лучшими практиками деятельности студенческих общественных организаций назвала в приветственной речи эту встречу проректор по международной деятельности АГУ имени В.Н. Татищева Ангелина Фадина.

Почётной гостьей и сомодератором мероприятия выступила проректор по воспитательной работе Белорусского государственного университета пищевых и химических технологий Ольга Мацикова, прибывшая в Астрахань для участия во II Каспийском научно-образовательном конгрессе. Она отметила высокий уровень организации данного мероприятия и сообщила, что желание пообщаться с астраханскими сверстниками изъявили активисты образовательных организаций практических со всех областей Республики Беларусь.

В ходе телемоста представители АГУ имени В.Н. Татищева и университетов Беларуси обменялись лучшими практиками организации студенческого самоуправления.

По результатам телемоста были достигнуты договорённости о реализации совместных мероприятий и студенческих инициатив в области инноваций, волонтёрской, социокультурной и креативной индустрии. В их числе — участие в кулинарных проектах, открытие веб-сайта «Давай познакомимся!» и другие.