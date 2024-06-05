В Нижневартовске экс-глава ПФР Юрий Гончарук оштрафован за взятку в 5,4 миллиона рублей

В Нижневартовске экс-глава ПФР Юрий Гончарук признан виновным в получении взятки в особо крупном размере, сообщили Накануне.RU в пресс-службе Судов Югры.

Его оштрафовали на 7,5 млн руб. А также на три года лишили права занимать должности связанные с выполнением функций представителя власти, организационно-распорядительных, административно-хозяйственных полномочий на государственной службы или в органах местного самоуправления.

В 2015-2016 году Гончарук получил взятку за деньгами и имуществом в особо крупном размере (на сумму свыше 5,4 млн рублей) за совершение действий в интересах коммерческой организации.

Вину Гончарук не признал, однако суд, изучив доказательства, счел его вину доказанной.

Приговор суда в законную силу не вступил.