05 Июня 2024
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Экономика Свердловская область
Фото: Накануне.RU

Так и не ставшую популярной "Титановую долину" расширят вдвое

Во второй день Урало-Сибирского макрорегиона, который сегодня идёт на выставке-форуме "Россия" на ВДНХ, гендиректор ОЭЗ "Титановая долина" Станислав Дорофеев привел детали инфраструктурного проекта, предполагающего увеличение территории особой экономической зоны. Презентация состоялась на фоне того, что площадка продолжает "пожирать" бюджет Свердловской области - в 2023 году она получила из бюджета региона очередные транши на 600 млн руб. вместо озвученных ранее 244 млн руб.

"Долина" возникла в 2010 г. и обладает "уникальной инфраструктурой", настаивают свердловские власти. Резиденты заплатили налоги на сумму в 10 млрд руб., и сумма вырастет, когда будут открыты новые территории. "Мы развиваем не только металлургию и машиностроение, но и самолетостроение - вся малая авиация будет производиться в Свердловской области", - сказал Дорофеев.

В 2025 г. на новых площадках в Сысерти и Алапаевске появятся девять предприятий, добавил он. Третью и четвертую очереди откроют до конца года.

Презентация ОЭЗ Титановая долина, Станислав Дорофеев(2024)|Фото: Накануне.RU

Отметим, ранее участники рынка обратили внимание, что "Титановая долина" так и не стала местом притяжения инвестиций, а власти ради спасения имиджа стали действовать наоборот и создавать новые площадки ОЭЗ там, где это удобно крупным резидентам.

"На сегодняшний день проект живет только благодаря двум резидентам: ВСМПО-АВИСМА в Верхней Салде, под которую он изначально создавался, и "УЗГА" в Екатеринбурге. Причем, в случае с "УЗГА" была примерно схожая история. Завод было необходимо переносить с Ботаники и под него быстро склепали площадку "Уктус". Сейчас к этим двум может добавиться третий якорный резидент — "Сима-Лэнд", однако будет ли проект доведен до конца или перейдет в статус долгостроя, пока неизвестно. Таким образом, власти региона буквально ходят за инвесторами, плодя площадки там, где им [инвесторам] удобно, а не создавая один большой центр притяжения, как это должно быть, тогда как только в этом случае концепция ОЭЗ может работать правильно", — поделился ранее на правах анонимности с Накануне.RU один из потенциальных резидентов.

По оценкам 2020 г. почти за 10 лет с момента основания "Титановой долины" в Свердловской области затраты из бюджета на нее составили более 3,6 млрд руб. В дальнейшем на проект также выделялись бюджетные средства, например, только на 2022 год было заложено почти 400 млн руб. Затем привлекался миллиардный кредит, а в 2023 году ОЭЗ получила еще 600 млн руб. Таким образом, совокупные вливания бюджета по самым скромным подсчетам уже превышают 5 млрд руб., при этом проект оказался явно богат на коррупционную составляющую: в 2022 году бывшего генерального директора ОЭЗ Артемия Кызласова суд признал виновным в получении взятки в 13 млн руб., бывший топ-менеджер получил 10 лет колонии строгого режима и штраф в 13 млн руб., а вторым фигурантом оказался экс-заместитель министра экономики Свердловской области Михаил Шилиманов.

Теги: титановая долина, расширение


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