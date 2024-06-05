СМИ: На ПМЭФ впервые выступят и Катерина Тихонова, и Мария Воронцова

На начавшемся Петербургском экономическом форуме впервые выступят и Мария Воронцова, и Катерина Тихонова – этих женщин российские СМИ неоднократно называли предполагаемыми дочерями президента России Владимира Путина.

Telegram-канал Faridaily Фариды Рустамовой обратил внимание, что предполагаемая младшая дочь Путина Катерина Тихонова, являющаяся гендиректором "Иннопрактики", выступит онлайн в сессии о роли ОПК в развитии технологического суверенитета страны. Вести сессию будет Владимир Соловьев, одним из собеседников Тихоновой станет первый вице-премьер Денис Мантуров.

Мария Воронцова, которую считают старшей дочерью президента, является членом президиума "Российской ассоциации содействия науке". Она будет лично присутствовать на ПМЭФ, а по времени ее выступление будет "разогревом" перед сессией с участием предполагаемого отца.