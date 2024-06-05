Южный Урал на ВДНХ представил интеллектуальный, промышленный потенциал и удивил творческим креативом

На выставке «Россия» проходят Дни регионального развития Урало-Сибирского макрорегиона.

Глава Южного Урала Алексей Текслер накануне ознакомился с работой обновленной экспозиции и выступил на пленарной сессии «Пространство будущего: Урало-Сибирский макрорегион».

Участие в мероприятии приняли полпред Президента РФ в УрФО Владимир Якушев и главы всех субъектов округа, советник Президента РФ Игорь Левитин, представители федеральных и региональных органов власти.

Алексей Текслер в своем выступлении представил ключевые достижения Челябинской области и подчеркнул, что регион с богатой историей сформировали люди и их мечты: «Челябинская область - опорный край державы, в разные годы южноуральцы приходили на помощь Родине. Их трудовой героизм отмечен в годы Великой Отечественной войны. И сегодня южноуральцы участвуют в решении важнейших государственных задач».

Губернатор сообщил, что ВРП области сейчас превышает 2,5 трлн руб., за последние пять лет он вырос более чем на 72%. За этот период зарплата в регионе увеличилась более чем на треть.

«Челябинская область - промышленный регион, в котором долгие годы развивается металлургия, машиностроение. Эти базовые отрасли - основа экономики. Сегодня они инновационные. В них происходят качественные структурные изменения. Мы остаемся лидерами в стране в этих направлениях. Для себя определили и ряд новых сфер», - отметил Алексей Текслер.

Уральский полпред Владимир Якушев поддерживает главу Южного Урала в оценке вклада южноуральцев в развитие малой родины. «Челябинская область динамично развивается, показывает хорошие результаты и в экономике, и в социальной сфере. Сегодня меняются города и населенные пункты Челябинской области. Главное богатство региона – это, конечно, люди, которые живут в Челябинской области», - неоднократно подчеркивал полномочный представитель Президента РФ в УрФО Владимир Якушев.

Алексей Текслер в выступлении на пленарной сессии «Пространство будущего: Урало-Сибирский макрорегион» обозначил и основные вопросы развития, которые область решает сегодня.

В сфере промышленности активно реализуются программы повышения производительности труда, роботизации и критических технологий, в том числе искусственного интеллекта. Губернатор напомнил, что в Челябинске запущен первый в России завод по серийному производству промышленных роботов «Русский робот». Автоматизация производства становится трендом во всех сферах, которая требует подготовки профессионалов. И в регионе создаются новые образовательные проекты. Например, факультет «Мехатроника и робототехника». Программа уникальная, аналогов которой в стране пока нет. В соцсфере Челябинской области динамично идет модернизация: новый хирургический корпус Челябинской областной детской клинической больницы; межвузовский кампус мирового уровня; создание ряда крупнейших спортивных объектов в регионе; развитие инфраструктуры гостеприимства и много другое.

«В Челябинской области живут активные творческие люди. Мы всегда отталкиваемся при принятии решений от потребностей Человека и при поддержке главы нашего государства реализуем самые смелые проекты», - резюмировал Алексей Текслер.

Также накануне вечером на ВДНХ состоялся творческий турнир «Кубок особого сплава», в котором поучаствовали около 200 артистов из коллективов всех регионов УрФО. А кубок, символизирующий сплав ресурсов, технологий, таланта и мастерства, был изготовлен всемирно известными златоустовскими мастерами.

Еще одним творческим креативом приятно удивил Южный Урал накануне гостей и участников Дней регионального развития Урало-Сибирского макрорегиона – состоялся премьерный показ анимационного фильма «Малыш Т-34». Историю маленького танка, которого не взяли на фронт Великой Отечественной войны, воплотила команда студентов ВГИКа под руководством продюсера Антона Морозенко.

Сюжет прост, но полностью раскрывать не будем. Маленький танк Т-34 рвется на фронт на знаменитом параде 7 ноября 1941 года, но его не берут - надо подрасти. И танк-малыш отправляется в Челябинск...

Зрители очень тепло приняли креативный мульт-проект. Алексей Текслер, который тоже стал участником дебютного просмотра, выразил благодарность команде авторов.

Антон Морозенко, которого южноуральцы знают еще и как капитана команды КВН «Луна» и сценариста сериалов «Универ», «Папины дочки», фильма «Холоп» отметил : «Однажды я увидел в прямом эфире, как в городе Нарва, в Эстонии, сносят памятник нашим советским воинам в виде памятника танку Т-34. Обидно, грустно, больно. И у меня родилась идея, сценарий. Потом волею судеб оказался в Челябинске, донес свою идею до Алексея Леонидовича – он позитивно отреагировал. Спасибо Челябинской области и Главному управлению молодежной политики региона за оказанную поддержку».

5 июня в рамках Дней Урало-Сибирского макрорегиона на ВДНХ пройдут презентации проектов, которые будут реализованы до 2030 года. Челябинская область представит проект по преобразованию городского пространства в Магнитогорске «Территория Притяжения», туристический проект Фанпарка «Привилегия» и молодежный проект – создание Межуниверситетского кампуса мирового уровня.