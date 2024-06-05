В Дагестане за экстремизм будут судить участника МОО "СССР"*

В Дагестане будут судить мужчину, участвовавшего в МОО "СССР" – экстремистской организации, запрещенной в России.

Следствие считает, что Кади Гаджиев в 2020-2022 гг. "участвовал в деятельности исполнительного комитета "Махачкалинского городского Совета народных депутатов Дагестанской АССР в составе РСФСР/СССР". Эту организацию Следственный комитет считает структурным подразделением МОО "СССР" (в 2019 г. Верховный суд Республики Коми признал организацию экстремистской и запретил ее деятельность на территории РФ).

"Ранее за организацию и участие в экстремистской деятельности судом осуждены шесть лиц, а в отношении четырех лиц в настоящее время уголовные дела находятся на рассмотрении в суде", - напомнили в СКР.

Участники организации считают, что СССР продолжает существовать, а Российский Федерации, напротив, не существует. Поэтому многие из них игнорируют российское законодательство, считая его незаконным (не платят налоги и коммуналку, игнорируют распоряжения властей и т.д.).

*в 2019 г. Верховный суд Республики Коми признал организацию экстремистской и запретил ее деятельность на территории РФ