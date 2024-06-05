Студента из Йемена, нападавшего на девушек Екатеринбурга, обвиняют в педофилии

Студенту-стоматологу из Йемена, которого ранее обвиняли в домогательствах к девушкам Екатеринбурга, теперь вменяют педофилию над детьми младше 12 лет.

Сегодня Свердловский областной суд рассмотрел апелляционную жалобу адвоката Каида Рами Салех Яхья на решение Ленинского районного суда, который поместил студента под стражу. Срок ареста был продлен по 7 июля 2024 года. В пресс-службе суда также указали, какие статьи вменяются обвиняемому: ч.1 ст.132 УК РФ "Насильственные действия сексуального характера" и п."б" ч.5 ст.132 УК РФ " Насильственные действия сексуального характера, совершенные в отношении двух или более несовершеннолетних".

И речь не идет о 16-ти или даже 14-летних подростках. Как пояснил Накануне.RU адвокат Сергей Колосовский, данный пункт касается детей младше 12-ти лет, а значит, тех несовершеннолетних, которые в силу возраста не в состоянии понимать характер совершаемых действий.

Напомним, изначально на неизвестного извращенца пожаловалась 16-летняя школьница. Девушка рассказала в социальных сетях, как 25 сентября, когда она возвращалась домой с занятий, к ней подбежал парень и схватил за ягодицы. Школьница успела снять инцидент на видео и выложила в соцсети. Это и помогло найти нападавшего, которым оказался студент-стоматолог, проживающий в Екатеринбурге уже 1,5 года.