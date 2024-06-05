05 Июня 2024
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Общество Приволжский ФО Пермский край
Фото:Накануне.RU

В мае медики "скорой" в Перми чаще приезжали к "ковидным" больным

В Пермском крае врачи "скорой помощи" чаще стали выезжать на вызовы к заболевшим COVID-19. Соответствующая информация приводится на станции "скорой помощи", передает корреспондент Накануне.RU.

Всего медики выезжали на вызовы 36 042 раза (в апреле было 35 866 вызовов). Из них в экстренной форме – 3488 вызовов. На ДТП в мае выезжали 199 раз, пострадавших - 141, летальных исходов - три.

Среднее время ожидания на вызовы в экстренной форме составило 14,65 минут, ожидания на ДТП — 11,29 минут.

Из общего числа вызовов 3613 были связаны с заболеванием ОРВИ, 1969 - воздействие алкогольных напитков, 978 - травмы на улице, цереброваскулярная болезнь – 1865 вызовов (в т. ч. острые нарушения мозгового кровообращения – 909). Болезни сердца – 2081 (в т. ч. острый инфаркт миокарда – 116).

К больным, с подозрением на коронавирус выезжали 522 раза, что больше чем в апреле - 324 случая.

Отметим, что за прошедшую неделю в Пермском крае зарегистрировано три жертвы коронавируса. В регионе фиксируется повышение случаев заражения коронавирусом, в результате чего за период с 27-го мая по 2-е июня скончались три пациента.

Отмечается, что рост инфицирования отмечен в большинстве регионов России.

Теги: сколрая, коронавирус, пациенты, вызов


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