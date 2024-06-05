Верховный суд оставил в силе приговор Кагарлицкому*

Судебная коллегия по делам военнослужащих Верховного суда РФ оставила в силе решение приговорить политолога Бориса Кагарлицкого* к пяти годам колонии по делу об оправдании терроризма.

"Суд постановил решение апелляционной инстанции оставить без изменения, а кассационную жалобу защиты Кагарлицкого* - без удовлетворения", - приводит ТАСС решение суда.

Кагарлицкий* с июля 2023 года находился в СИЗО Сыктывкара. Его дело вело управление ФСБ России по Коми. Ведомство сочло, что оправдание терроризма содержится в прошлогоднем ролике Кагарлицкого о взрыве на Крымском мосту. В октябре 2023 года президент РФ Владимир Путин пообещал изучить ситуацию с Кагарлицким*. "Я возьму бумагу вашу, посмотрю и отреагирую, обещаю", - сказал глава государства одному из участников заседания Международного дискуссионного клуба "Валдай".

Обвинение просило для социолога пять с половиной лет колонии общего режима. В итоге Кагарлицкого* освободили в зале суда: его приговорили к штрафу в 609 тыс. руб. Также политологу левого толка запретили в течение двух лет администрирование сайтов в сети.

Прокурор в апелляционном представлении попросил суд заменить приговор в виде штрафа на реальное лишение свободы из-за его "чрезмерной мягкости". 13 февраля апелляционный военный суд ужесточил приговор Борису Кагарлицкому* по делу об оправдании терроризма со штрафа на пять лет лишения свободы.