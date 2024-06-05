Уральским живодером, убившим щенка на глазах очевидцев, оказался рецидивист

Полицейские из подразделения дознания ОВД Новоуральска возбудили уголовное дело по факту жестокой расправы над щенком по кличке "Боня".

Как рассказал Накануне.RU пресс-секретарь свердловского Главка МВД Валерий Горелых, дело возбуждено против неоднократно судимого местного жителя. Все произошло 6 мая этого года в лесопарковой зоне на территории ЗАТО. Об инциденте в органы внутренних дел сообщили невольные очевидцы убийства.

В полиции уже установили личность живодера: им оказался рецидивист. Дело возбуждено по части 1 статьи 245 УК РФ "Жестокое обращение с животными".

"Его фигурантом стал 46-летний, 12 раз ранее судимый за имущественные преступления гражданин, более известный в определенных кругах по прозвищу "Селезень". В последний раз наказание отбывал в тавдинской ИК-26, откуда освободился условно-досрочно в 2019 году. Участковым уполномоченным, проводившим проверочные мероприятия, он пояснил при опросе, что "Боня", так зовут погибшего щенка, якобы больно укусил его. Насколько данные показания соответствуют действительности, покажет следствие", - отметил полковник Горелых.

Он добавил, что дознаватели планируют провести судебно-ветеринарную экспертизу тела домашнего питомца.