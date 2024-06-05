Экс-главреда Republic* Колезева** хотят арестовать заочно

В Басманном суде Москвы рассмотрят ходатайство следствия о заочном аресте уральского журналиста, бывшего шеф-редактора ныне закрытого Znak.cоm и бывшего главреда Republic* Дмитрия Колезева**. Его обвиняют в распространении фейков о российской армии.

Заседание запланировано на сегодня на 18.30, сообщили Накануне.RU в пресс-службе суда.

Напомним, уголовное дело в отношении покинувшего Россию журналиста было возбуждено еще в 2022 году за его пост в социальных сетях. В ноябре того же года Колезева** признали иностранным агентом.

В июне 2021 года Дмитрий Колезев** стал главредом Republic* . В марте 2022 года он уехал из России, а Роскомнадзор заблокировал сайт Republic*.

*Внесен Минюстом РФ в реестр СМИ, выполняющих функции иностранного агента.

**Признан иностранным агентом на территории РФ.