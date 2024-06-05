В Югре 11 человек стали подозреваемыми в уголовном деле о мошенничестве в сфере кредитования

Порядка 50 предпринимателей Югры были вовлечены в мошенническую схему в сфере кредитования. Возбуждено уголовное дело по статье "Мошенничество в сфере кредитования", сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

"11 фигурантов допрошены в качестве подозреваемых. Им избрана мера процессуального принуждения в виде обязательства о явке", - написала она в своем Telegram-канале.

От имени индивидуальных предпринимателей в банки представлялись ложные сведения, на основании которых злоумышленники получали одобрения банков на выдачу займов. Часть полученных средств подозреваемые тратили на погашение долга. Остальные - на приобретение дорогостоящих автомобилей, после чего иномарки становились залогом для получения еще более крупного кредита и создания видимости платежеспособности.

"Конечной целью преступного умысла фигурантов являлось получение займа в размере от 30 до 50 млн рублей при поручительстве территориальных фондов поддержки предпринимательства. После того, как банк выдавал подставному предпринимателю максимально возможный кредит, сообщники инициировали процедуру его банкротства, а денежные средства со счетов перечисляли аффилированным юридическим лицам и распределяли между собой", - добавила Волк.