Свердловчанку, закопавшую младенца в сугроб, не стали отправлять в колонию

Суд вынес приговор жительнице уральского ЗАТО Свободный, обвиняемой в покушении на убийство своего новорожденного ребенка. Ее не стали отправлять в колонию.

Напомним, все случилось утром 20 декабря 2023 года: женщина, скрыв от родных свою беременность, в бане на садовом участке самостоятельно родила живого мальчика. После этого она завернула ребенка в обрезки простыней, вынесла на улицу и там закопала в снежный сугроб.

Прибывший на участок родственник свердловчанки сообщил о случившемся в полицию. Вместе с участковым они отыскали младенца, в результате его удалось спасти. А против новоиспеченной матери возбудили уголовное дело.

Как сообщили Накануне.RU в Следственном комитете РФ по Свердловской области, по делу была проведена судебная психиатрическая экспертиза, которая показала, что женщина вменяема и отдавала себе отчет в совершаемых действиях. Вину в преступлении она полностью признала.

Как добавил руководитель пресс-службы областного Главка МВД Валерий Горелых, и новорожденного, и его мать сначала госпитализировали в местную больницу, а через пару часов для оказания более квалифицированной помощи обоих доставили в разные клиники соседнего Нижнего Тагила.

"Родные, узнав о ЧП, были в шоке, сообщив полиции, что якобы не знали о беременности женщины. Прежде чем совершить такой бесчеловечный поступок, мать новорожденного малыша изначально сообщила супругу, что у нее заболела спина, и она пошла в клинику, а сама отправилась в баню", - отметил полковник Горелых.

Как сообщили Накануне.RU в прокуратуре Свердловской области, сегодня, 5 июня, Верхнесалдинский районный суд вынес свой приговор. Женщина признана виновной в покушении на убийство матерью новорожденного ребенка. Ей назначено 2,5 года ограничения свободы. Таким образом, она избежала срока в колонии.

Ранее уполномоченный по правам ребенка в регионе Игорь Мороков называл случившееся в ЗАТО Свободный "неординарной ситуацией".