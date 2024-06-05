Грузия собирается принять пакет законов против ЛГБТ*-пропаганды

Правящая в Грузии партия "Грузинская мечта" внесла в парламент пакет законопроектов о запрете пропаганды половых извращений в любой форме, заявил генсек партии и бывший футболист киевского "Динамо" Каха Каладзе.

Пакет законопроектов "О семейных ценностях и защите несовершеннолетних" состоит из одного основного законопроекта и 18 вытекающих. Они подразумевают запрет ЛГБТ*-пропаганды, "браков" содомитов, "смены пола", инцеста, трансгендерства и т.п., что на Западе считается самым прогрессивным.

В первом чтении пакет законопроектов планируется рассмотреть в июне.

Напомним, спикер парламента Грузии Шалва Папуашвили подписал принятый ранее закон об иноагентах после преодоления президентского вето. Запад был категорически против, грозя плохими последствиями для Грузии.

*Экстремистское движение, запрещенное на территории РФ