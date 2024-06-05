Белый дом: США не планируют отправку военных или инструкторов на Украину

США не собираются отправят военных, советников или инструкторов на Украину, заявил советник американского лидера по нацбезопасности Джейк Салливан.

"Как мы неоднократно публично заявляли, мы не планируем направлять военных советников, военных, инструкторов для подготовки украинцев на Украине", - приводит его слова ТАСС.

По словам советника Джо Байдена, США готовы продолжить и расширить обучение украинских военных за пределами Украины.

Салливан сделал заявление во время брифинга на борту "номер один" по пути во Францию, где намерен принять участие в памятных мероприятиях по случаю 80-й годовщины высадки союзников в Нормандии, а также встретиться с президентом Эмманюэлем Макроном.

В конце мая стало известно, что Макрон хочет создать европейскую коалицию для отправки военных инструкторов на Украину. Также в СМИ появилась информация, что французские военные уже находятся на Украине, занимаются обслуживанием и сопровождением военной техники и обучением украинских солдат. В Кремле заявляли, что у любых иностранных инструкторов, ведущих подготовку украинских военных, нет иммунитета от ударов.