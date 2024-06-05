В ЗакСО заявили, что экстренное заседание на связано с предполагаемой отставкой губернатора

В законодательном собрании Свердловской области пусть и не официально, но подтвердили проведение внеочередного заседания 6 июня. При этом опровергли слухи, что депутаты решили обсудить досрочные губернаторские выборы из-за якобы отставки Евгения Куйвашева.

Напомним, что о возможном проведении внепланового заседания заксобрания говорят еще с конца прошлого месяца. Новость об этом появилась аккурат после того, как разошелся слух о возможной отставке губернатора Свердловской области. Несмотря на все отрицания Куйвашева, это оставалось самой "популярной" версией, однако сегодня источник ЕАН в парламенте сообщил, что на срочной пленарке будут обсуждать налоговую и бюджетную реформы.

По его словам, депутаты рассмотрят внесение поправок в Налоговой и Бюджетный кодексы РФ. Они касаются так называемого "налога на богатство", который подразумевает повышенный НДФЛ для россиян с доходом от 200 тыс. рублей в месяц. Такая спешка якобы обусловлена распоряжением со стороны Госдумы поскорее разобраться с данным вопросом на уровне региона.

"У Москвы существует негласный рейтинг региональных парламентов по скорости поддержки таких инициатив", - отметил собеседник агентства.