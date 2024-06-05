Ректор РГГУ, где открылась школа им. Ильина, может уйти в отставку

Ректор Российского государственного гуманитарного университета (РГГУ) Александр Безбородов не исключает, что в этом году может покинуть свой пост. "У меня же контракт срочный, до ноября 2024 года. По контракту вполне это (уход в отставку – прим. ред.) реально. И даже там по возрасту он выравнивается. По российскому законодательству. И контракт. И все это знают", - цитирует Безбородова ТАСС. В этом году ректору РГГУ исполняется 70 лет, это предельный возраст для глав вузов.

В этом году в РГГУ со скандалом открылось новое подразделение – Высшая политическая школа, которую возглавил Александр Дугин. Подразделение получило имя историка-философа Ивана Ильина, симпатизировавшего идеям лидеров нацистской Германии.

Факту появления Высшей политической школы воспротивились некоторые студенты и преподаватели РГГУ, они стали собирать подписи под петицией против открытия школы. Противники открытия школы указали на то, что Ильин активно потворствовал деятельности немецко-фашистского режима, оправдывал преступления Адольфа Гитлера противостоянием с большевизмом и писал о необходимости русского фашизма.

Иван Ильин (1883-1954) – российский философ-эмигрант, покинувший страну на "философском пароходе" в 1922 г. В 1923-34 гг. он работал профессором в Берлинском русском научном институте. В одной из своих статей 1933 г. Ильин приветствовал приход Адольфа Гитлера к власти. По мнению философа, Гитлер "остановил процесс большевизации" в Германии. Ильин похоронен на Старом Донском кладбище Москвы.