СФ прекратил полномочия Андрея Турчака

Совет Федерации досрочно прекратил полномочия вице-спикера палаты Андрея Турчака – тот накануне был назначен президентом врио главы Республики Алтай.

До сих пор Турчак представлял в Совете Федерации исполнительную власть Псковской области.

"Мы все хорошо знаем Андрея Анатольевича. Много сделал для своей родной земли, каковой стала для него Псковская область. Принимал активное участие в СВО, поддерживал наших бойцов, организовывал гуманитарную помощь. Внес большой вклад в развитие законодательной власти. Алтай – очень важный регион с точки зрения геополитической, с перспективой развития туристической отрасли, есть все возможности сделать республику настоящей туристической меккой. Уверена, Турчаку удастся решить все задачи, поставленные президентом", - напутствовала Турчака спикер СФ Валентина Матвиенко.

"Очень рассчитываю на Совет Федерации в качестве помощника мне на новом посту. Работы – непочатый край, надеюсь, справимся. Честь имею!" – простился с коллегами Турчак.