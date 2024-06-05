05 Июня 2024
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Фото: Накануне.RU

Минпрос: 12% детей мигрантов в России не владеют русским языком

12% детей мигрантов, или 25 тыс. детей, которые посещают российские школы или детские сады, вообще не владеют или очень слабо владеют русским языком. Об этом сообщил директор Департамента государственной политики и управления в сфере общего образования Минпросвещения РФ Алексей Благинин на заседании СПЧ по проблеме миграции и миграционной политики.
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Он напомнил, что с прошлого учебного года в России впервые была введена добровольная диагностика для детей-мигрантов на предмет владения ими русским языком. То есть, насколько можно понять, 25 тыс. детей, не владеющие русским языком, - это только те, кто был выявлен. Реальная цифра может быть гораздо выше.

Это признал и Благинин. До последнего года "мы примерно даже не понимали, какое состояние у нас с детьми-мигрантами в системе образования", сказал он. Но и сейчас данные Минпроса и данные системы миграционного отчета разнятся. По данным Минпроса, их почти 210 тыс., из которых почти 170 тыс. в школах. При этом 15 тыс. детей, которые ранее были поставлены в миграционную очередь, "до школы не дошли".

Все же ведомство планирует сделать входную языковую диагностику в школах не добровольной, а обязательной для всех детей-иностранцев, пообещал он. При этом нередки случаи, когда и дети мигрантов, уже получивших российский паспорт, не владеют русским языком.

Председатель СПЧ Валерий Фадеев уверен, что в российских школах вообще не должно быть ни одного ребенка, не знающего русского языка. Он просто не может учиться и создает проблемы для окружающих. В Минпросе над этим работают, но у ведомства нет денег на создание центров по изучению русского языка для детей мигрантов до их зачисления в школу, сказал Фадеев.

Теги: мигранты, школа., дети, русский язык


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