Буксир "Байкал" опрокинулся в Карском море, один человек пропал

В акватории Енисейского залива Карского моря опрокинулся буксир "Байкал", один член экипажа пропал без вести. Об этом сообщает Западно-Сибирская транспортная прокуратура в телеграм-канале.

На месте происшествия проводятся спасательные мероприятия. Уточняется, что восемь членов экипажа эвакуированы на борт ледокола "Владивосток".

По информации ведомства, ЧП произошло в результате сжатия льда. Буксир принадлежит ООО "СП Терминал".

В марте в морском порту Ванино грузопассажирский теплоход "Александр Деев" (ходит по маршруту Сахалин – материк) получил повреждение руля при столкновении со льдиной во время выхода из акватории порта.