ВТБ всё собирается "ворваться" в Крым: в 2025 году произойдет интеграция РНКБ

ВТБ собирается начать интеграцию крупнейшего крымского банка РНКБ. В 2025 году республиканский банк должен полностью перейти под бренд ВТБ, передает РБК со ссылкой на главу ВТБ Андрея Костина.

"За минувшие 10 лет РНКБ прошел путь от локальной "дочки" группы ВТБ до финансовой опоры Крыма и Севастополя. Сегодня банк обслуживает около 2,6 млн жителей Юга России и около 100 тыс. юридических лиц в более чем 200 отделениях. Уже в этом году клиенты РНКБ получат возможность постепенно перейти на наши финансовые продукты, а в следующем году мы рассчитываем завершить интеграцию РНКБ: офисная сеть перейдет под бренд ВТБ", - заявил Костин.

Не очень понятно, о каких десяти годах РНКБ в качестве "локальной дочки" говорит Костин, ведь дочерним банком ВТБ РНКБ стал только в 2023 году, до этого принадлежал разным структурам, в том числе Росимуществу. ВТБ же, несмотря на наличие государства в качестве крупнейшего акционера, до 2022 года (то есть до введения американских санкций) боялся заходить в Крым. Более того: офисов ВТБ на полуострове до сих пор нет, а интернет-банкинг у ВТБ, как известно, уступает аналогичным сервисам других банков.