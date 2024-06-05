Суд оставил под стражей Анастасию Чернецкую, но сократил ей срок ареста

Свердловский областной суд оставил под стражей Анастасию Чернецкую – бывшую невестку экс-главы Екатеринбурга Аркадия Чернецкого. При этом срок ее ареста сократили на неделю.

Ранее сообщалось, что Анастасия с бизнесменами Василием Петровым и Алексеем Шахмаевым обвиняется в крупном мошенничестве. 15 мая Ленинский районный суд уральской столицы продлил арест Чернецкой до 28 августа 2024 года.

Защита Анастасии подала апелляцию в Свердловский областной суд. Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе инстанции, материалы дела рассматривались в закрытом заседании. В итоге облсуд оставил жалобу адвоката без удовлетворения, уточнив лишь срок содержания Чернецкой под стражей – до 20 августа 2024 года.

На этой неделе стало известно, что имущество Анастасии Чернецкой арестовано по делу о мошенничестве.