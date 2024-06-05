В Астрахани объявили победителей фотоконкурса «Краски жизни в объективе»

В Астрахани подведены итоги Всероссийского (открытого) детско-юношеского конкурса фотоискусства «Краски жизни в объективе», организатором которого стали Астраханский областной научно-методический центр народной культуры при поддержке Министерства культуры Астраханской области и Союза фотохудожников России.

Основной целью конкурса, который проводился с января текущего года, являлась популяризация фотоискусства среди детей и подростков. Поэтому участие в нем принимали молодые фотографы, в возрасте до 25 лет, сообщили в министерстве культуры Астраханской области.

«Краски жизни», заявленные в названии, можно было проявить в различных номинациях. Выбор организаторы предоставили широкий — праздники (традиции, обычаи, праздники), портреты живой природы (флора, фауна, погодные явления), стрит-фотография (уличные жанровые сценки, архитектура, отдых, развлечение, спорт), жизнь в объективе (повседневная жизнь, труд, семейные ценности).

Жюри, возглавляемое специалистом по фотоискусству Государственного Российского Дома народного творчества имени В.Д. Поленова, председателем Союза фотохудожников России Дмитрием Ивановым, проведя непростую отборочную работу, определило победителей в этих четырех номинациях. Ими стали: Максим Ахунов, Артем Капкаев, Александр Мачков, Анастасия Петренко, Дмитрий Статьин и Дарья Танас.