"Тинькофф-банк" сменил название

"Тинькофф-банк" провел ребрендинг – теперь кредитная организация, входящая в число системообразующих в России, называется Т-Банк.

"Почему Т-Банк: упрощение имени — логичный шаг и для сотрудников, и для клиентов. Мы давно ввели "Т" в обиход внутри компании, многие сервисы для команды уже давно называем в этой логике: Т-кухня, ТWork, T-Game и так далее. Также это органичный способ объединить все наши продукты и сервисы одной буквой, без лишних слов", - говорится в сообщении компании.

Очевидно, что есть и еще одна цель – уйти от ассоциации с создателем банка и прежним владельцем Олегом Тиньковым (внесен в реестр иностранных агентов Минюста РФ).

В Т-Банке сообщили, что названия продуктов, дизайн карт и внешний вид банкоматов будут обновлять постепенно. "У нас нет задачи все поменять за один день, главное — безопасность и устойчивость наших систем и надежный клиентский сервис", - сказали в банке, добавив, что перевыпускать имеющиеся карты со старым названием не нужно.