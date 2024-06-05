Грузовики перекрыли дорогу после решения властей закрыть проезд по дамбе Среднеуральской ГРЭС

Сегодня по дороге в поселки Исеть и Сагра образовалась огромная пробка. Свердловские власти решили ограничить проезд для тяжелогруженного транспорта по дамбе плотины Среднеуральской ГРЭС, что не понравилось водителям большегрузов. Они перекрыли проезд по мосту и долгое время не пропускали вперед легковушки.

Вчера было решено принять меры для сохранения дамбы от преждевременного разрушения из-за чрезмерной нагрузки, для чего собственник установил ограничивающие конструкции. По данным департамента информполитики региона, она исключает проезд транспорта выше 2,7 м.

"Ввести ограничения пришлось ввиду того, что данное гидротехническое сооружение рассчитано на определенные нагрузки. Их увеличение, при неблагополучном стечении обстоятельств, может привести к разрушению плотины. На объекте ведется круглосуточное дежурство. Беспрепятственно пропускаются легковые автомобили, пожарные машины, бригады скорой помощи, спецтехника и транспорт, доставляющий товары первой необходимости в поселки Исеть и Сагра", — пояснил директор филиала "Среднеуральская ГРЭС" ПАО "ЭЛ5-Энерго" Дмитрий Гельд.

Однако, по данным "4 Канала", это решение не пришлось по душе водителям большегрузов, которые и перекрыли проезд. В Управлении автодорог региона отметили, что ограничения не коснутся пожарных машин, "скорой помощи" и техники, доставляющей вещи первой необходимости. Восстановить движение удалось только к 10 утра.

Ранее свердловские власти также заявляли, что объезд для грузовиков будет организован по новой дороге Сагра — Аять, строительство которой завершится уже в этом году.

"Ввод в эксплуатацию намечен на ноябрь текущего года, но мы планируем построить дорогу уже в октябре. Участок будет выполнен с песчано-щебеночным покрытием", — рассказал заместитель начальника Управления автомобильных дорог Свердловской области Александр Окунский.

Кроме того, слева от существующего гидротехнического сооружения, минуя плотину, планируется построить новый мост. Он проектируется с учетом действующих и перспективных нагрузок. Строительство запланировано на ближайшие три года.