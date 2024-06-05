Опрессовки в Академическом завершены досрочно: горячую воду вернули жителям

В Академическом районе Екатеринбурга раньше срока вернули жителям горячую воду, которую отключали из-за опрессовок.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе Екатеринбургской теплосетевой компании, гидравлические испытания тепловых сетей в Академическом завершены досрочно. По плану опрессовки должны были пройти с 3 по 6 июня. В итоге испытания провели за один день – 4 июня.

"Они прошли успешно, тепловые сети выдержали проверку повышенным давлением. В ночь с 4 на 5 июня энергетики запустили циркуляцию и нагрев теплоносителя. Сейчас горячую воду в полном объеме получают жители 231 многоквартирного дома, 20 детских садов, восьми школ, больницы и трех поликлиник", - рассказали в пресс-службе ЕТК.

Там пояснили, что гидравлические испытания в Академическом проводятся с ограничением горячего водоснабжения. Причина в том, что в новом районе закрытая схема ГВС.

Напомним, в мае опрессовки проходили в остальных районах Екатеринбурга. На первом этапе было выявлено 23 повреждения.