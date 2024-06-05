По итогам голосования в Астраханской области в финал вышли 48 площадок будущего благоустройства

Онлайн-голосование по объектам благоустройства проходило с 15 марта по 30 апреля 2024 год, астраханцы голосовали на онлайн платформе 30.gorodsreda.ru.

В этом году в регионе на голосование вынесли 76 площадок в 48 муниципальных образованиях. Свой выбор в пользу понравившихся объектов сделали более 105 тысяч астраханцев, сообщает пресс-служба губернатора Астраханской области.

В финал вышли 48 площадок. Среди победителей – Комсомольская набережная в Астрахани (4 этап благоустройства), общественная территория «Петропавловский сквер» в Икрянинском районе, воркаут-площадка на ул. Вересаева в Наримановском районе, Центральная площадь на ул. Ленина в городе Харабали и другие.

Проекты, набравшие наибольшее количество голосов, будут реализованы в 2025 году по федеральной программе «Формирование комфортной городской среды».

Напомним, за время действия программы в Астраханской области преобразили более 400 общественных пространств.