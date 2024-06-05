На ВДНХ вручили уральский Кубок особого сплава

В Москве на ВДНХ прошло творческое мероприятие дней Урало-Сибирского макрорегиона - сражение за Кубок особого сплава, сделанный лучшими уральскими мастерами. За него соревновались творческие коллективы шести субъектов УрФО.

Членами жюри были олимпийский чемпион по фигурному катанию Алексей Ягудин, народная артистка России, лауреат Национальной театральной премии "Золотая маска", художественный руководитель Русской Национальной Балетной Школы Илзе Лиепа, популярный телеведущий, певец и актер Вячеслав Макаров.

Свердловскую область представлял "Уралбэнд", Челябинскую - ансамбль "Ариэль", а Югру - окружной Дом народного творчества. Конкурс состоял из нескольких раундов, в каждом из которых коллективы показывали свои творческие способности. В итоге вручены два кубка. Приз зрительских симпатий получил коллектив из ЯНАО, а жюри вручило награду танцевальному коллективу из Челябинска.