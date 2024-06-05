В СПЧ заявили, что мигранты ставят на колени российских детей

В России формируется ужасная и опасная тенденция, когда мигранты из Средней Азии и Закавказья издеваются над российскими детьми. Об этом заявил член СПЧ Кирилл Кабанов.

Он пишет, что доподлинно известно о нескольких случаях, когда мигранты демонстрировали на наших детях свое превосходство, причем подчас перед своими отпрысками, "намеренно унижают наших ребятишек, например ставя их на колени, избивая их сами или давая избивать своим шакалятам". В некоторых случаях у них нет гражданства, зато есть поддержка в лице диаспор.

Обычно это происходит в этнических анклавах, где чужие традиции и устои начинают все увереннее доминировать над российскими законами. Так, из Котельников приходят истории, как мигранты уже не пускают местных женщин и детей на детские площадки, сообщает Кабанов.

Накануне состоялось заседание СПЧ, посвященное проблеме миграции и миграционной политики. Председатель СПЧ Валерий Фадеев снова призвал прекратить покупку гражданства России мигрантами.