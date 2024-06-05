"Сибирь многоликая" - Новосибирская область представила в Санкт-Петербурге уникальную выставку

Работы из богатейшей коллекции сибирского искусства Новосибирского государственного художественного музея представлены в Центральном военно-морском музее имени Петра Великого накануне Петербургского международного экономического форума. Проект реализован при поддержке Правительства Новосибирской области.

В рамках открытия прозвучало приветственное слово Губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова. Губернатор Новосибирской области Андрей Травников отметил, что открытие этой экспозиции для новосибирской стороны – событие приятное и почётное.

"Во-первых, это продолжение очень плотного сотрудничества и дружбы между Новосибирской областью и Санкт-Петербургом. Во-вторых, это продолжение наших добрых отношений с Центральным военно-морским музеем. Ранее новосибирцам очень полюбилась выставка «Айвазовскому вослед», и тогда мы договорились о встречной выставке. Да, пандемия и другие события повлияли на скорость реализации проекта, но слово друг другу мы дали и его держим. Нам захотелось показать Сибирь по-новому – действительно многоликую, как это и положено краю, который формировался из разных людей, народов и народностей. Климат Сибири был настолько суров, что выжить можно было только сообща. Поэтому сибиряк – это напор, единение, умение общаться и дружить даже на разных языках", - отметил губернатор.

Вся история освоения и развития Сибири связана с Санкт-Петербургом, начиная с офицеров, которые пришли вслед за казаками ставить государеву власть. Это и инженеры, которые строили Великий Сибирский путь – Транссибирскую магистраль, строили рудники и заводы. Это сотни тысяч эвакуированных сотрудников промышленных предприятий, научных, образовательных, культурных организаций, которые наполнили «код сибиряка» новым содержанием. Это и молодые, амбициозные учёные, которые после войны ринулись в Сибирь, не только в новосибирский Академгородок, но и в академгородки других сибирских городов для того, чтобы создавать новую, особую сибирскую науку – славу сегодняшней российской науки.

"Нам хотелось показать, что Сибирь славится не только предприятиями, природой, суровым климатом, но и талантливыми людьми. Уверен, что каждый человек найдёт что-то близкое и родное на выставке «Сибирь многоликая", – подчеркнул Андрей Травников.

Директор Новосибирского государственного художественного музея Екатерина Болдырева пояснила, что выставка «Сибирь многоликая», представляя творчество лучших художников из многих регионов Сибири, привлекает внимание к Новосибирску как к культурной столице Сибири.

«Эти художники принадлежат разным поколениям, они работали в разных стилях и жанрах. Однако, их объединяет то, что они посвятили своё творчество одной большой теме – теме Сибири. Мы гордимся своей малой Родиной. И хотим, чтобы о её истории и культуре узнало как можно больше людей!», - сказала она.

Как сообщает пресс-служба Правительства Новосибирской области, выставка открылась 4 июня и будет проходить все летние месяцы на площадке Центрального военно-морского музея. По словам организаторов, она не случайно открыта в канун Петербургского международного экономического форума, потому что, когда год назад планировалась её организация, говорилось о том, чтобы её массово посетили участники и гости этого большого мероприятия. Директор ЦВММ Руслан Нехай предложил сделать эти взаимные выставки постоянными и ежегодными.

Проект «Сибирь многоликая» знакомит посетителей с наследием известных художников Новосибирска, Томска, Омска, Барнаула, Горно-Алтайска, Красноярска, Иркутска и других городов Сибири. Эти художники работали в 1900–1980-е годы. В художественных произведениях представлены величественные мотивы сибирской природы, образы сильных жителей края, традиции коренных народов. Выставка «Сибирь многоликая» демонстрирует лучшие образцы богатейшей коллекции сибирского искусства ХХ–XXI столетий, хранящейся в фондах Новосибирского государственного художественного музея.