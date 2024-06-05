Германия выступила против европейского закона об иноагентах

Германия не просто присоединилась к европейским странам, выступающим против законопроекта об иностранном влиянии, но и "возглавила бунт", пишет Financial Times, ссылаясь на неназванных европейских дипломатов.

Ранее против законопроекта выступали Венгрия и Польша.

Законопроект аналогичен тому, что уже действует в России и вот-вот начнет действовать в Грузии. Предполагается создание единого реестра СМИ, неправительственных организаций и лоббистов, получающих финансирование из-за пределов Евросоюза (сюда войдут и британские, и американские организации).

Документ обяжет иноагентов представлять властям ЕС отчет о связях с неевропейскими государствами, о доходах и расходах и т.д. В случае неподчинения предусмотрены штрафы.