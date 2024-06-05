Таможня требует у старейшего производителя оптики на Урале 40 миллионов

Таможенное управление провело проверку старейшего производителя оптики на Урале "Очки для Вас" и решило потребовать порядка 40 млн рублей. В ответ компания подала в суд. Это прецедент для России, утверждает адвокат оптики Филипп Штивельберг.

Как передают его слова 66.RU, впервые за 15 лет таможня посчитала, что ввозимые в страну линзы являются заготовками. Речь идет о линзах для коррекции зрения, обработанных с двух сторон, ввозимых из стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Они имеют диоптрии и могут сразу использоваться в оправах, но иногда на спецоборудовании подгоняются индивидуально для клиента, что, по заверению Штивельберга, является обычной практикой. Несмотря на это, таможенное управление потратило 1,5 года на проверку и заключило, что товар может декларироваться только как "прочее", а потому облагается повышенной пошлиной в 10% и НДС.

Компания обратилась в Арбитражный суд Свердловской области, после чего со стороны Таможенного управления последовал арест партии из 100 коробок продукции в аэропорту Шереметьево. На данный момент "Очки для Вас" планирует заплатить повышенный налог, так как имеет на руках контракты, заключенные с клиентами, кому очки требуются по состоянию здоровья. Затем последует иск уже в сторону таможни Шереметьево.

"Российские производители линз просто распустят персонал, распродадут оборудование. Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко говорила о том, что в России даже нет производства собственных гвоздей. Ну, так и не будет. В нашем случае мы считаем, что это пока что перегибы на местах, а не государственная политика; таможня не понимает общей задачи, которую государство поставило перед госорганами: не собрать как можно больше денег, а стимулировать российское производство", — добавил адвокат.

Судебное заседание назначили на 17 июня.

Начальник Уральского таможенного управления Алексей Фролов заверил, что была произведена экспертиза, осуществлялись выезды на производство и, если компания не согласна с итогами проверки, она может оспорить это решение в суде. По его словам, вопросы возникли не вчера, было много встреч и обсуждений этой нестандартной ситуации. Фролов также добавил, что осознает потребность людей в продукции компании и заверил, что вопросы возникли только к линзам, где оптически обработана лишь одна плоскость.

В ответ на это адвокат отметил, что "Очки для Вас" не закупает такие линзы. Он также добавил, что у специалистов с таможенного управления спрашивали, какая из сторон не обработана, но те не смогли ответить.