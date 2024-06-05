Запад обсуждает выделение кредита Киеву с погашением за счет прибыли от активов России

Страны G7 обсуждают план предоставления Украине кредита, который будет погашаться доходами с замороженных российских активов. Об этом сообщила министр финансов США Джанет Йеллен.

"Мы обсуждаем возможность предоставления Украине кредита от Группы семи, а также возможность использования прибыли [с замороженных активов РФ] для погашения тех кредитов, которые будут предоставлены", - заявила она.

По словам министра, инициативу планируется доработать и представить лидерам на предстоящей встрече G7.

Йеллен добавила, что сейчас США согласовывают с союзниками и партнерами способы задействования российских активов для оказания помощи Киеву, передает ТАСС.

В свою очередь, газета Financial Times сообщила, что США готовы предоставить Украине кредит в размере 50 миллиардов долларов за счет прибыли от замороженный российских активов, если ЕС продлит антироссийские санкции на неопределенный срок.

По информации издания, предложение будет обсуждаться на виртуальной встрече министров финансов ЕС 5 июня.