Bloomberg: Саммит в Швейцарии хотят сделать прологом к будущим переговорам с Россией

Саммит в Швейцарии по украинскому вопросу откроет возможность для "ограниченных" будущих переговоров с Россией. Там планируется заключить соглашение по ряду вопросов, что даст возможность начать переговоры с Россией по этим темам. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на готовящийся к подписанию документ.

В нем сказано, что подписанты договорились предпринять конкретные шаги, которые могут послужить мерами доверия в вышеупомянутых областях с дальнейшим привлечением представителей России. И необходимо привлечь все стороны для завершения военного конфликта. Эти области таковы: ядерная безопасность, безопасность судоходства в Черном и Азовском морях и обмен военнопленными. В документе также упоминается о необходимости участия "всех сторон" конфликта в переговорах о прекращении войны.

Bloomberg подтверждает, что изначально Киев хотел, чтобы в Швейцарии поддержали "формулу Зеленского", включающую вывод российских войск за "границы 1991 года", но затем повестка сузилась всего до трех пунктов, чтобы на встречу приехали побольше стран. В итоге там все равно будут присутствовать в основном страны Запада, а немногие страны Глобального Юга будут представлены чиновниками невысокого ранга.

При этом планирующиеся переговоры с Россией, о которых пишет издание, вряд ли приведут к окончанию военного конфликта, поскольку главный вопрос - о политическом урегулировании - не рассматривается. А советник Зеленского Михаил Подоляк заявил накануне, что украинский режим не принимает никаких вариантов завершения конфликта, кроме военного поражения России.