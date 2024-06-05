Названы вузы, выпускники которых больше всего зарабатывают в IT

МГУ теряет позиции в рейтинге вузов, чьи выпускники могут рассчитывать на самые высокие зарплаты в IT-сфере. В прошлом году Московский университет был на втором месте, но теперь уступил "серебро" Университету ИТМО.

Первое место в рейтинге, составленном сервисом Superjob, традиционно занимает МФТИ. Средняя зарплата выпускников Московского физико-технического института составила 300 тыс. руб. Это на 11% больше, чем год назад, передает РБК.

Выпускники ИТМО зарабатывают в сфере IT в среднем 260 тыс. руб. в месяц.

МГУ в этот раз делит третье место с двумя другими вузами – МГТУ им. Баумана и Высшей школой экономики – выпускники этих университетов зарабатывают в среднем 250 тыс. руб. в месяц.

В топ-10 также вошли Санкт-Петербургский госуниверситет, Университет Иннополис (Татарстан), Московский государственный технологический университет "СТАНКИН", Национальный исследовательский университет МЭИ, Московский авиационный институт, Национальный исследовательский технологический университет "МИСИС", Казанский (Приволжский) федеральный университет, Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого и Новосибирский государственный технический университет.