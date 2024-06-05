ВТБ и Сбербанк откроют отделения в Донбассе

Банк ВТБ в скором времени откроет отделения в Луганске, Донецке и Мариуполе. Об этом накануне ПМЭФ-2024 заявил президент-председатель правления ВТБ Андрей Костин.

Он пообещал, что первые отделения в Луганске откроются уже в июле, а до конца года должны открыться в Донецке и Мариуполе. Они будут обслуживать и розничных клиентов, и представителей малого и среднего бизнеса.

Такие же планы и у "Сбербанка", который намерен открыть первые 16 офисов в Донбассе и Новороссии к концу июля, о чем заявил глава правления банка Герман Греф. Этим вопросом банк занимается еще с прошлого года, идут ремонты в помещениях, где расположатся отделения.

"Мы уже в ближайшее время откроем 16 отделений на новых территория. Так что будем присутствовать на всей территории страны", — сказал Греф.

До последнего времени в Донбассе присутствовал только один российский банк ПСБ, который заработал в июне 2022 года. В течение восьми лет банковская система региона была полностью изолирована.

В январе президент России Владимир Путин призвал российские банки не опасаться санкций и начать активную работу в новых регионах.