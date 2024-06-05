В Екатеринбурге самокатчик сбил пенсионерку на перекрестке

В Екатеринбурге очередной самокатчик наехал на пенсионерку. В обстоятельствах начал разбираться Следственный комитет.

Как сообщили Накануне.RU в СК России по Свердловской области, все случилось днем 4 июня на перекрестке улиц Бажова и Куйбышева в уральской столице. Пожилая женщина получила травмы в результате наезда на нее водителя самоката. Пострадавшая пенсионерка была доставлена в больницу, где ей оказывается необходимая помощь.

Следственный комитет проводит проверку. Для определения тяжести вреда здоровью женщины назначена судебно-медицинская экспертиза. По итогам может быть поставлен вопрос о возбуждении уголовного дела.

Напомним, недавно двое молодых людей, катаясь на электросамокате по Екатеринбургу, совершили наезд на 23-летнюю девушку. После этого пара скрылась, а пострадавшей потребовалась медпомощь. На ситуацию обратил внимание глава СК России Александр Бастрыкин, который велел возбудить уголовное дело по факту инцидента.