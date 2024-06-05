В Тюмени из-за провала проезжей части перекрыли движение

В Тюменской области ограничено движение по трассе Тюмень - Боровский - Богандинский на участке от ул. Теплотехников до развязки с Окружной дорогой Тюмени в сторону пос. Боровский. Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе региональной Госавтоинспекции, водителям следует объезжать участок по ул. Республики через Мельникайте, Пермякова, Монтажников.

Сообщается также об изменении работы светофора на пересечении автодороги Тюмень - Боровский - Богандинский и ул. Теплотехников.

Движение было перекрыто накануне вечером. Причиной стал провал проезжей части, образовавшийся в процессе прокладки под дорогой магистрального водовода. Во время провала никто не пострадал.

Сейчас на участке от ул. Монтажников до ул. Теплотехников наблюдается затруднение движения. К обеду движение по участку планируется запустить, сообщает Главное управление строительства Тюменской области.