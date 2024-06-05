В Прикамье школьника убило молнией

В Нытве 14-летнего подростка убило молнией, сообщили Накануне.RU в пресс-службе СКР по Пермскому краю.

Инцидент произошел 3 июня. Юноша вместе с отцом находились на берегу реки Кама, рядом с поселком Усть-Нытва. Началась гроза и отец с сыном решили спрятаться от дождя под деревом. Разряд молнии ударил в ствол дерева, под которым находился подросток. Юноша упал и умер на месте.

Следователи начали доследственную проверку.

"Предварительно, смерть несовершеннолетнего наступила в результате воздействия атмосферного электричества. Следователями проводятся проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение", - говорится в сообщении.