В Академическом районе Екатеринбурга открылась Школа джазовой импровизации Игоря Бутмана

С 3 по 14 июня свои двери для ребят 8-14 лет открывает городской проект Летнее творческое объединение "Школа джазовой импровизации Игоря Бутмана". Проект реализуется в творческом содружестве ЕДШИ № 6 имени К.Е. Архипова, ДМШ № 11 имени М.А. Балакирева, ЕДМШ № 12 имени С.С. Прокофьева и ЕДМШ № 10 имени В.А. Гаврилина. Основным партнером и спонсором проекта является АО СЗ "РСГ-Академическое".

В своем напутствии для ребят Игорь Бутман пожелал найти свой инструмент, найти себя, найти то, что больше всего нравится. Он обратил внимание, что детям важно изучать историю музыки, чтобы знать кто был до них, по сколько часов они посвящали себя музыке, что тоже даст вдохновение.

На время проекта новый корпус ЕДШИ № 6 имени К.Е. Архипова по адресу ул. Академика Парина д. 33 станет круизным лайнером с творческим названием "АртДжаз", который отправляется в путешествие по различным направлениям эстрадно-джазовой музыки. Этим летом в путешествие отправляются 86 ребят из различных школ искусств города Екатеринбурга. В пути ребят ожидают: День в стиле "Джаз-Фанк", День в стиле "Латино", День в стиле "Джаз-Свинг", День в стиле "Джаз-Поп" и многое другое. Всё путешествие проходит через основные виды деятельности:

музыкально-исполнительскую (интерактивные мастер-классы по джазовой импровизации от ведущих музыкантов-исполнителей, дуэтов, диксилендов, бендов г. Екатеринбурга и Российской Федерации, мастер-классы по джазовому вокалу, подготовка сольных и ансамблевых номеров, джазовый фестиваль);

изобразительную (мастер-классы по авангарду, нейрографике и т.д.);

хореографическую (мастер-классы "Латино", "Джаз-Фанк");

игровую (интерактивные лектории об истории развития джаза, развлечения).

Все эти направления позволяют создавать условия для формирования личности ребенка, свободной в творческих проявлениях. А это значит, что главная цель проекта будет достигнута.