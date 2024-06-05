05 Июня 2024
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Фото: Накануне.RU

Самокатчикам запретят въезд в парки и скверы Екатеринбурга

Администрация Екатеринбурга планирует запретить гонять на самокатах в парках и скверах города. Для обсуждения вопроса накануне собрались местные депутаты, общественники, а также чиновники сразу двух комитетов - благоустройства и транспорта.

Как передает Telegram-канал "Екатеринбург. Главное", который связывают с мэрией, на данный момент решено запретить движение в ЦПКиО, в Зеленой роще, парках Уралмаш и Эльмаш, в части Преображенского и на площадке "Радуга парк". Напомним, что в Шарташском лесопарке движение уже запрещено. При этом, геолокация будет уточняться для кикшеринговых самокатов, чтобы они могли комфортно объезжать закрытые для них парки по периметру.

Также депутаты обсудили вопросы относительно скорости популярного транспорта. Было решено ограничить скорость кикшеринговых самокатов в зависимости от интенсивности пешеходного трафика с шагом 5 км/ч. Это значит, что их максимальная скорость составит 25 км/ч, а минимальная - 10 км/ч. Однако ночью, когда на улице практически нет людей, а также вне часа пик, в ряде мест ограничения могут снять.

По парковке также были внесены некоторые коррективы: теперь оставлять самокат можно ближе - от 5 м к станции метро, но закрывать "Треугольник видимости" перекрестка запрещено. Запрет на парковку также распространяется на мосты, участки под ними, школы и узкие тротуары.

Окончательное соглашение со всеми условиями для кикшерингов должно быть заключено на следующей неделе.

Теги: Екатеринбург, парк, самокат, парковка, скорость


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