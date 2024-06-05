На подлете к Воронежу на предельно низкой высоте сбили украинский беспилотник

Дежурными силами ПВО на подлете к Воронежу на предельно низкой высоте был обнаружен и уничтожен украинский беспилотник, сообщил губернатор Воронежской области Александр Гусев.

По предварительным данным, никто не пострадал, разрушений на земле нет, написал он в своем Telegram-канале. Режим опасности БПЛА в регионе не вводился.

В мае беспилотник самолетного типа атаковал хранилище топлива в Воронежской области. Охранники базы нашли обломки дрона и вмятину на цистерне с топливом со следами горения.