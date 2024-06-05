Рекорд на МКС: Олег Кононенко провел в космосе тысячу суток

Российский космонавт Олег Кононенко минувшей ночью установил мировой рекорд по суммарной длительности космических полетов – он провел в космосе тысячу суток.

15 сентября 2023 года Кононенко улетел на орбиту в пятый раз, 4 февраля 2024 года он стал мировым рекордсменом по суммарной длительности космических полетов, превысив достижение соотечественника Геннадия Падалки, который за пять космических полетов набрал в сумме 878 суток 11 часов 29 минут 48 секунд.

Ожидается, что по завершению годового полета на МКС, намеченному на 23 сентября 2024 года, суммарный налет Олега Кононенко составит 1110 суток, рассказали в Роскосмосе.

Космонавт часто делится своими фотографиями, сделанными с орбиты. Вот, например, кадры лунного затмения и Крымского моста: