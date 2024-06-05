"Это страшный сон". Голкипер Помазун ушел из вылетевшего в ФНЛ "Урала"

Голкипер Илья Помазун покидает ФК "Урал". Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе екатеринбургского клуба.

Уточняется, что уральцы не будут продлевать аренду вратаря московского ЦСКА. Соглашение завершилось по окончанию этого сезона. Помазун выступал за "Урал" с 2020 года. За это время он провел 117 матчей, 30 из которых – на ноль. В прошлом году голкипер сыграл за сборную России.

Незадолго до расставания "Урала" с Помазуном в СМИ резко выступил его агент Алексей Сафонов.

"Что должно произойти, чтобы Илья остался в Екатеринбурге? Это страшный сон. Я таких вариантов не вижу вообще. Буду ли предлагать Помазуна "Динамо"? Летом посмотрим. У него есть предложения в России, мы скоро определимся с будущим. Его сага в Екатеринбурге закончилась", - приводит слова Сафонова Metaratings.

Высказался о своем уходе и сам Илья Помазун. Он поблагодарил игроков и всех работников клуба за годы в столице Урала.

"Отдельно хочу выразить благодарность каждому болельщику, который поддерживал, несмотря на результаты. Это был тяжелый сезон, где мы имели все шансы не оказаться там, где оказались, и у меня нет ни малейшего сомнения, что "Урал" вернется", - цитирует вратаря пресс-служба клуба.

Напомним, что по итогам минувшего сезона "Урал" вылетел из Российской Премьер-лиги в Первую лигу – ФНЛ.