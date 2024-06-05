МЭР предложило заселять в отели по водительским правам

Министерство экономического развития России предлагает разрешить заселять в гостиницы по водительским удостоверениям.

Как заявил глава ведомства Максим Решетников, это может произойти с середины 2025 года. Сегодня в России такая возможность отсутствует. Один год предлагается отвести "на стыковку информационных баз".

В начале года МЭР выступило с инициативой разрешить заселять в гостиницы также водительским правам. Минэкономразвития указало, что данная инициатива необходима в целях упрощения процедуры заселения в гостиницу для потребителей, а также процедуры регистрационного учета граждан РФ.