Безвиз между РФ и КНР для групп из трех человек станет доступен в 2025 году

Россия и Китай уменьшат минимальное количество человек в группе для безвизового въезда с пяти до трех.

Кроме того, увеличится срок пребывания с 15 до 21 дня, заявили в Минэкономразвития РФ. Изменения должны вступить в силу в 2025 году.

Предложения направлено китайской стороне. Планируется выйти на согласованный проект документа в ходе заседания двусторонней подкомиссии по туризму в сентябре 2024 года.

На сайте Минэка опубликован список операторов, которые могут оформлять такие туры. В перечень попали 559 организаций, сообщают "Известия".

Напомним, более половины россиян запланировали летом путешествие внутри страны.