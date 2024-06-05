Россияне стали больше интересоваться рублевыми сбережениями

В текущем году граждане России стали существенно больше сберегать в рублях.

Согласно исследованию "Сбера", 77% опрошенных предпочли бы для вложений рублевые инструменты, тогда как год назад таковых было 61,4%. При этом продолжает снижаться интерес к доллару и евро, в которые готовы вкладываться 13,3% (было 17%) и 2,2% (было 3,3%) россиян. Из валют дружественных стран наибольший интерес вызывает юань.

Как заявил старший вице-президент "Сбербанка" Руслан Вестеровский, интерес к рублевым активам объясняется 16-процентной ключевой ставкой, а также ожиданиями экспертов, что период высоких ставок может продлиться довольно долго. За год в рублевые инструменты россияне вложили более 250 млрд руб.

Сохраняется интерес и к китайской валюте: граждане по-прежнему используют юань для валютной диверсификации и защиты от возможного снижения курса рубля.

Каждый четвертый готов инвестировать на срок от двух до пяти лет, 22,1% — на 10–20 лет, 17,4% — на срок до одного года, сообщают "Известия".