Из-за дефицита кадров в РФ растет спрос на аутсорсинг

Компании в России стали чаще использовать аутсорсинг, чтобы компенсировать нехватку кадров в штате.

Как выяснили эксперты группы компаний Б1, 52% респондентов называют дефицит кадров серьезным, притом что в целом участники опроса удовлетворительно оценивают влияние текущих условий в стране и мире на свой бизнес. 47% опрошенных оценили их в пять и более баллов по 10-балльной шкале.

Наиболее востребованы оказались обычные квалифицированные сотрудники — их нехватку отметил 61% опрошенных. Также не хватает сотрудников ИТ-поддержки, бухгалтерии и финансов — их нехватку отмечают по 29% респондентов. 26% участников исследования говорят о нехватке руководителей высшего и среднего звена. Чтобы решить проблему, компании чаще всего стремятся создавать более качественные условия труда и инвестировать в развитие человеческого капитала (53%), а также активизировать свой наем (52%). На третьем месте — повышение зарплаты (50%), использование услуг аутсорсинга (41%).

Нехватка кадров в России сейчас затрагивает практически все позиции, даже вспомогательные. По словам экспертов, ВПК "высасывает" с рынка не только синих воротничков, но даже бухгалтеров и финансистов, поскольку, если предприятие растет, ему нужно больше работников разного профиля, сообщает "Коммерсант".

Несмотря на то, что в целом экономика России сейчас остается очень дефицитной в плане кадров, есть несколько сфер, в которых соискателей больше, чем предложений о работе. Рейтинг самых переполненных кадрами отраслей составили аналитики "Авито Работы" на основе балльной системы Индекса рынка труда.